1/2 Lunchtijd is protesttijd tegen racisme voor twee 'anonieme' actievoerders in Bergen op Zoom

Een protestbord en twee stoeltjes. Meer hebben de twee demonstranten op de Grote Markt in Bergen op Zoom deze maandag niet nodig. In de stromende regen voeren ze stipt tussen twaalf en half een actie tegen racisme. De twee, een man en een vrouw afkomstig uit de regio, willen 'anoniem' blijven. Sinds afgelopen vrijdag houden de activisten een dagelijks stil protest en ze zijn vast van plan om het nog heel lang vol te houden.

Privacyschending als protest Om het gevoel van onvrijheid onder de aandacht te brengen, wil hij dat de gegevens op zijn telefoon binnenkort voor iedereen te zien zijn. “Ik geef mijn privacy weg. Ik ga de komende twee weken alles vastleggen wat er rond deze actie gebeurt. Maar in deze telefoon staan ook al mijn contactgegevens. Je kunt er mee op mijn Instagram of Facebook.”

Kunstwerk

De telefoon als symbool van onvrijheid moet wat de activist betreft, worden tentoongesteld in het Van Abbemuseum in Eindhoven. “Ik laat het aan hen over hoe zij de telefoon willen exposeren. De contacten met het museum lopen via drie bevriende kunstenaars in Eindhoven. Ik wil hier vooral kunnen zitten.”