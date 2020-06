Het internationale vakantiegevoel in je eigen tuin. Dat is helemaal niet zo moeilijk.

Wachten op privacy instellingen... 'In het buitenland' in eigen tuin Volgende Vorige 1/2 Tropisch op vakantie in je eigen achtertuin(tje)

"Als je deze zomer door de Corona-maatregelen thuis blijft, zijn er genoeg mogelijkheden om van je eigen tuin een mooi alternatief voor een reis naar Spanje, Frankrijk of Griekenland te maken. Zelfs als je niet al te veel ruimte hebt." 'Green-stylist' Romeo Sommers uit Den Bosch weet wel hoe je van 'Hintergarten' of 'Rundumhausen' toch een exotische plek kan maken.

In zijn eigen tuin, een dakterras in hartje Den Bosch, geeft hij het goede voorbeeld hoe je met wat relatief eenvoudige handelingen een oase creëert die je niet snelt verwacht op een plek die van oorsprong bestaat uit een paar vierkante meter stoeptegels.

"Ook op het kleinste dakterras kun je je eigen paradijs maken. Een goede tip is om te zorgen voor veel groen. Dat zijn planten en struiken die het hele jaar meegaan en groen blijven. Dat is de basis. Daarnaast kun je jaarlijks variëren met eenjarige planten. Dat zorgt voor variatie en ieder seizoen een ander thema, andere kleuren en dus ook een andere tuin. Zonder dat het veel geld kost."

Tuinstoelen, barbecue en hangmat

Dit jaar heeft de green-stylist uit Den Bosch gekozen voor veel roze en zalmkleurige planten. Naast uiteraard tuinstoelen, een barbecue en een hangmat. Een volwaardige, exotische tuin, waar hij toch weinig onderhoud aan heeft.

"Het is een gemakkelijke tuin waar ik weinig aan hoef te doen en waar ik optimaal van kan genieten. De enige echte luxe die ik me hierbij permitteer is een automatische besproeiing. Iedere nacht krijgen de planten en struiken een kwartiertje water, zodat ze onder alle weersomstandigheden het goed blijven doen. Maar zo'n installatie is zelfs voor mensen met twee linkerhanden makkelijk aan te sluiten."

Hoe wordt je tuin Spaans, Frans of Grieks?

Tips om in je eigen tuin weg te dromen en je in een ander land te wanen heeft Romeo Sommers ook.

"Hou je van Griekenland, zorg dan voor veel wit en blauw in je tuin, terwijl Spanje in mijn beleving wat vuriger is en dat associeer ik met felrood, oranje en roze. Een palmboompje past daar ook wel bij. Bij Frankrijk zou ik wat zonnebloemen plaatsen en wat oude potten en grassen. Dus kleine elementen wat uitvergroten, zodat je dat internationale vakantiegevoel ook in je eigen tuin kan ervaren."