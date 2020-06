Remkes wil veel strenger stikstofbeleid, óók in Brabant

De Peel op de grens van Brabant en Limburg lijdt al jaren onder een overdosis stikstof (foto: Alice van der Plas).

Het kabinet moet veel harder werken om de stikstofcrisis tot een goed eind te brengen. Dat staat in het rapport van de adviescommissie Remkes dat maandag verschenen is. Remkes vindt dat de totale hoeveelheid stikstof in 2030 gehalveerd moet zijn. Het kabinet gaat uit van een gewenste vermindering met 26 procent.

Peter Pim Windhorst Geschreven door

De regering vroeg VVD-politicus Remkes ongeveer een jaar geleden om zijn advies. Het landelijk stikstofbeleid was toen net opgeblazen door een uitspraak van de Raad van State. Nederlands hoogste rechter constateerde dat de Nederlandse regering te weinig deed om de hoeveelheid stikstof in het milieu te verminderen.

Rapport herstelt niet de rust

Die uitspraak en al de maatschappelijke ophef die er het gevolg van was, leidde in december tot de val van het Brabantse provinciebestuur. Boeren, milieuorganisaties en bestuurders hebben het afgelopen jaar veel gedebatteerd over stikstof.

Het rapport van Remkes is geen werkstuk waardoor de rust wordt hersteld. De huidige burgemeester van Den Haag vindt dat het kabinet ambitieuzer moet zijn. Volgens hem moet de hoeveelheid stikstof landelijk in tien jaar worden gehalveerd. Volgens hem moet het rijk verplichtingen opleggen aan de provincies om zo'n vermindering tot stand te brengen. Hoe ver de provincies moeten gaan, hangt af van de situatie ter plekke. Maar volgens Remkes zouden boeren verplicht uitgekocht moeten kunnen worden.

Wat doet de minister?

Uiteraard is het aan landbouwminister Carola Schouten of ze zich wat van Remkes' advies aantrekt. Zijn stuk 'Niet alles kan overal' is een advies. Maar Remkes zelf waarschuwt al voor de kans dat het kabinet door de rechter wordt teruggefloten. Volgens hem lijkt de koers van Schouten te veel op het rijksbeleid dat in 2019 door de Raad van State werd afgewezen.

De kern zit er in dat Nederland wettelijk verplicht is om natuurgebieden te beschermen. Verreweg de meeste Nederlandse (en Brabantse natuurgebieden) gaan snel achteruit door al de stikstof in de lucht. Milieuorganisaties kunnen zo naar de rechter stappen met als argument dat de Nederlandse regering de natuurgebieden verwaarloost. Greenpeace heeft zo'n zaak al aangekondigd.

Gevolgen voor Brabant

Als minister Schouten het advies van Remkes overneemt, zal dat ongetwijfeld gevolgen hebben voor Brabant. Het is een provincie met veel intensieve veehouderij die veel stikstof uitstoot. De hoeveelheid stikstof uit de boerenbedrijven daalt al jaren maar niet genoeg om Remkes' doelstelling te halen. Dat wordt een spannende opgave voor het provinciebestuur dat net opgekrabbeld is na een politieke crisis over ...stikstof.

Als Schouten Remkes' advies niet overneemt, blijft het rijksbeleid zoals het nu is. Te weinig ambitieus volgens Remkes maar ook te weinig ambitieus volgens bijvoorbeeld de Werkgroep Behoud De Peel in Deurne. Het is de milieuclub die over het stikstofbeleid naar de Raad van State liep en vorig jaar gelijk kreeg.

De werkgroep bracht vandaag naar buiten dat ook zij het beleid van minister Schouten niet ambitieus genoeg vindt.

Volgens boeren gaat Remkes veel te ver

De boerenorganisaties Farmers Defence Force en ZLTO vinden het advies van Remkes veel te ver gaan. De ZLTO kwam eerder al met het aanbod om de hoeveelheid stikstof vanuit de Brabantse boerderijen in 2030 met veertig procent te verminderen. Maar de organisatie telde daarbij van 2009; dus dat is een groot verschil met Remkes die van 2019 tot 2030 wil halveren.

Ex-minister Remkes heeft landbouwminister Schouten maandag een hete aardappel geserveerd. Het is interessant om te kijken met wie zij de komende dagen gaan overleggen. De provincies zullen hoog op haar lijstje staan. Ook Noord-Brabant.