Meerdere mannen op de vlucht na schietpartij in Gilze

De politie is een zoekactie gestart in de omgeving. Foto: Jeroen Stuve - SQ Vision Mediaprodukties

In Gilze heeft zich maandagmiddag een schietincident voorgedaan aan de Van Heinsbergstraat. Meerdere mannen zijn volgens de politie op de gevlucht geslagen na de schietpartij. Er zijn nog geen gewonden gevonden. In de omgeving is een zoekactie opgestart, de straat is afgezet voor onderzoek.

Paul Ruiter Geschreven door

De schietpartij vond rond 17.00 uur plaats. Getuigen hoorden toen schoten. De politie vond later hulzen in de straat, zegt een woordvoerder.

Over de toedracht van de schietpartij is nog weinig duidelijk. Mogelijk zijn ook eventuele slachtoffers gevlucht na het incident, aldus de politie.