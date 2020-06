Politie deelt beelden van brandstichter in Oudheusden

De politie laat maandag beelden zien van een brandstichter die begin april een auto en een schuur in Oudheusden in lichterlaaie zette.

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 april kreeg de brandweer eerst een melding van een autobrand aan de Everardus van Gochstraat in Oudheusden. Net toen die brand was geblust zagen de brandweerlieden achter zich ook een schuurtje in brand staan.

De politie laat beelden zien van hoe de brandstichter vloeistof over de auto giet en hem vervolgens met hulp van een doordrenkte doek in brand steekt.

Steekvlam Ook op bewakingsbeelden van de schuur is te zien dat iemand voor een steekvlam zorgt die de schuur in de hens zet.

Verder in Bureau Brabant

