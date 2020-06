Fanfare en harmonie mogen weer, maar in kleinere groepjes en op twee meter afstand

Ze mogen weer! (foto: archief).

"Yes, we mogen weer!" Zelden zal de KNMO zo’n opgetogen bericht op zijn site hebben gezet als deze maandag. Er is ook alle reden toe. Alle fanfares, harmonieën en andere gezelschappen die aangesloten zijn bij deze Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie mogen weer in één ruimte met elkaar gaan repeteren.

Het rijk heeft ingestemd met een protocol voor het hervatten van activiteiten en repetities. Dit betekent dat de muzikanten met onmiddellijke ingang samen in de vertrouwde omgeving weer aan de slag kunnen. Voor het eerst sinds een maand of drie.

'Met open armen'

Harmonie Sint Cecilia Schijndel, dat ruim honderd leden telt, is er klaar voor, zo laat kornetspeler Tjanne Hartman blij weten. Om half zeven dinsdagavond wordt de jeugd met open armen ontvangen. Bij wijze van spreken dan, want het oppakken van de draad is wel gebaseerd op de coronarestricties die in het protocol zijn opgenomen.

“Dit betekent bijvoorbeeld dat er in kleinere groepjes zal worden gerepeteerd. Met niet meer dan twintig leden tegelijk en zelfs op twee in plaats van anderhalve meter afstand van elkaar. Ook zijn diverse maatregelen genomen om verspreiding van vocht, wat bij het bespelen voorkomt, zoveel mogelijk in te perken”, vertelt Hartman.

“Om half zeven en half acht komen dan de andere groepen, waarna op donderdag en volgende week de andere afdelingen aan de beurt zijn”, vertelt Hartman, die zelf een weekje moet wachten voordat zij met haar kornet eindelijk weer mag afreizen naar het speellokaal in Cultureel centrum ’t Spectrum. Het zal niet meevallen voor haar. Ze mag dan al dertig jaar dit instrument bespelen; de laatste maanden is er enigszins de klad in gekomen. Hartman: “Ik werk in de zorg en heb de afgelopen periode meer gewerkt dan gebruikelijk, waardoor mijn spel wat verwaarloosd is.”

Kat uit de boom kijken

Zij zal er dus wel zijn, een aantal andere leden wil de kat uit de boom kijken. “Dan hebben we het over de senioren, onze leden van een jaar of zeventig, tachtig voor wie het nog een beetje spannend is. Maar ook tegen andere leden die zich niet senang voelen bij de hervatting, hebben we gezegd dat ze thuis mogen blijven. Alle begrip.” Het gros kan echter nauwelijks wachten, zo schat Hartman is. “We hebben een goed mailsysteem waarmee we nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht brachten. De meeste leden reageerden zeer blij op het protocol en willen graag beginnen.”

Uiteraard hebben de meeste leden van ‘Sint Cecilia’ sinds het ontstaan van de coronacrisis niet stil gezeten. Zoals wel meer muziekgenootschappen werd even viraal als vitaal hard doorgewerkt. Zo deed de helft van de leden van het harmonie-orkest mee aan het project ‘Harmonie Sint Cecilia in quarantaine’.

