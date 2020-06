John (72) overleed vier weken na ongeluk in Rosmalen, automobilist vrijgesproken

Foto: Bart Meesters

De man die zes jaar geleden in Rosmalen de 72-jarige John Sieliakus in 2014 aanreed, is vrijgesproken door de rechtbank in Den Bosch. Volgens de rechtbank reed de automobilist wel te hard, zeker 40 waar maar 30 mag, maar dat was niet de oorzaak dat Sieliakus werd aangereden. Het slachtoffer overleed vier weken na het ongeluk.

Het ongeval gebeurde op 27 juli 2014 op de Graafsebaan in Rosmalen. Volgens de automobilist week Sieliakus plotseling uit. Een botsing was volgens hem niet te voorkomen. De automobilist gaf wel toe dat hij te hard reed. Volgens hem is dit echter niet de oorzaak van het ongeval en de rechtbank is het daarmee eens.

Het duurde zes jaar voordat het tot een rechtszaak kwam. In eerste instantie werd de verdachte niet vervolgd. Dit was tegen het zere been van de familie van Sieliakus. De familie diende een klacht in en daarop besloot het Openbaar Ministerie toch onderzoek te doen.

Bij de inhoudelijke behandeling van de zaak, twee weken geleden, maakte de weduwe van Sieliakus gebruik van haar spreekrecht. "Ik begrijp niet dat je na zes jaar nog altijd je verantwoordelijkheid niet neemt", zei ze toen.