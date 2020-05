Zes jaar na dodelijk ongeluk eindelijk rechtszaak: 'Dit doet recht aan onze vader'

Foto: Bart Meesters

De man die zes jaar geleden John Sieliakus (72) aanreed in Rosmalen, moest dinsdag na zes jaar voor de rechter verschijnen. De bejaarde man overleed vier weken later. Er is 160 uur taakstraf en een half jaar rijontzegging geëist. De familie is vooral opgelucht dat de automobilist zich eindelijk voor de rechter moest verantwoorden.

Vader John fietste in de middag van 27 juli 2014 over de Graafsebaan in Rosmalen. Daar werd hij aangereden door Miquel van den D. die even verderop woonde. Volgens de verdachte reed het slachtoffer ineens vanaf de fietsstrook naar links. Een botsing viel volgens hem niet meer voorkomen. "Meneer wat doet u nu!", riep de verdachte naar eigen zeggen. Het moment staat hem nog helder voor ogen. De zwaargewonde John overleed vier weken later in het ziekenhuis.

Na een uitgebreid onderzoek door de politie, besluit het Openbaar Ministerie (OM) de automobilist niet te vervolgen.

Gevecht en geduld

"Dat kwam heel hard aan bij ons, daarmee werd onze vader geen recht gedaan", vertelt zoon Roy Sieliakus. De familie diende een klacht in om Van den D. toch te laten vervolgen. "We konden dit niet zomaar voorbij laten gaan, dat zou niet eerlijk zijn naar mijn vader", vertelt Johns andere zoon Marco.

Volgens de familie valt de verdachte het ongeluk wel degelijk te verwijten. "Hij reed volgens het politieonderzoek te hard en hield te weinig afstand. Dan moet moet je tot vervolging overgaan", legt Roy uit. Een jaar later besloot het OM toch verder onderzoek te doen.

"Dat het uiteindelijk toch zes jaar heeft geduurd voordat hij voor de rechter staat, is een bittere pil voor alle betrokkenen", zei de officier van justitie dinsdag.

Bibberend

Zowel de weduwe van John als zijn zoon Roy maakten gebruik van hun spreekrecht dinsdag. Met een bibberende stem begint de weduwe haar tekst terwijl Marco en Roy hun moeder vasthouden om haar te steunen. "Ik begrijp niet dat je na zes jaar nog altijd niet je verantwoordelijkheid neemt", zegt mevrouw Sieliakus. Ze vindt dat het niet klopt wat Van den D. over het ongeval vertelt.

Van den D. heeft van begin af toegegeven dat hij te hard heeft gereden. Op de plek van het ongeval is 30 toegestaan, hij reed tussen 40 en 50. Volgens zijn advocaat is dat fout, maar niet de oorzaak van het ongeval. Het slachtoffer week immers onverwachts uit. Ook vindt de verdediging dat de verdachte genoeg afstand gehouden heeft.

Los van dat alles is de advocaat van de verdachte van mening dat de zaak inmiddels verjaard is. Het OM zou daarom niet ontvankelijk verklaard moeten worden. Voor de familie van het slachtoffer zou dat pijnlijk zijn, maar het doel is bereikt: er wordt recht gesproken over het noodlottige ongeval dat hun John het leven kostte. Zoon Roy: "Of het nou vrijspraak of een hoger beroep wordt, wij zijn er klaar mee en willen verder."

De uitspraak is over twee weken.