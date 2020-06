Vrouw opgepakt in gruwelijke moordzaak loodgieter Johan van der Heyden

Johan van der Heyden (archieffoto: Opsporing Verzocht).

In de zaak rond de gewelddadige dood van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden is dinsdagmorgen een 42-jarige vrouw uit Bergen op Zoom aangehouden. Zij is de vierde verdachte in de moordzaak. De vrouw wordt verdacht van diefstal met geweld, afpersing, opzettelijke vrijheidsberoving en gijzeling.

Ron Vorstermans Geschreven door

Twee 40-jarige vrouwen en 31-jarige man zitten nog steeds in voorarrest.

Gruwelijke moord

Resten van het lichaam van Johan van der Heyden werden op 23 januari gevonden in een speciekuip met beton. De kuip lag op de bodem van het Schelde-Rijnkanaal bij Nieuw-Vossemeer. Kort daarna dook ook een kettingzaag op. Later bleek dat er ook DNA op is gevonden van het slachtoffer. “We komen puzzelstukje voor puzzelstukje steeds dichter bij de waarheid”, zei de officier van justitie eerder tijdens een zitting.

Een van de vier verdachten is Wanda van R. (40). Ze zat een tijdje in een Belgische cel. Ze is ondertussen naar Nederland gebracht. Onlangs verscheen ze via een videoverbinding voor het eerst voor de rechtbank in Breda. Ze vertelde weinig. Ze wil naar huis en haar kinderen weer zien. Ze wil ook bij haar moeder in Hilversum gaan wonen.

Haar vriend, Nicky S. (31), wordt door het Openbaar Ministerie als feitelijke moordenaar gezien. Hij benadrukte tegenover de rechtbank dat hij slachtoffer is van leugens. "Ik heb niemand gedood en niemand in stukken gezaagd." Dat verhaal komt van de zoons van Wanda. “Ik wist dat ze een familiecomplot gingen spelen”, zei Nicky. De andere verdachte is Edna V. (40), een kennis van Nicky die wiet voor hem knipte.

