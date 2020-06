Efteling nog groter? Omwonenden willen uitbreiding tegenhouden

De Efteling wil nog veel meer bezoekers.

De Efteling wil graag uitbreiden, maar mag dat? Dat wordt dinsdag besproken bij de Raad van State in Den Haag. Omwonenden van het park vrezen onder meer meer verkeersdrukte en meer lawaai van nieuwe attracties. De gemeenteraad van Loon op Zand besloot eerder dat de uitbreiding door mag gaan, maar of die beslissing juist is wordt dinsdag kritisch bekijken.

De vrolijke Laven, de herkenbare muziek van de Fata Morgana en het gegil van mensen in de Python lijken ver weg in de zaal van de Raad van State in Den Haag. De driekoppige raad, gescheiden door plexiglas, kijkt uit op de raadsmannen van de Efteling, mensen van de gemeente Loon op Zand en een aantal boze omwonenden. Iedereen zit keurig op anderhalve meter afstand.

Boze bewoners

Iedereen is hier omdat de Efteling wil groeien van 5 naar 7 miljoen bezoekers per jaar. Daarvoor moet het park flink uitgebreid worden. Terwijl de gemiddelde Eftelingfan daarvoor in de handen klapt, zijn een aantal omwoners een stuk minder enthousiast.

Zoals de familie Van den Hoven. Met negen familieleden bezitten ze vier percelen direct naast en in de buurt van de Efteling. En met de voorgenomen uitbreiding, zal er één perceel midden in het park komen te liggen. Volgens hen is de Efteling, samen met de gemeente bezig met een 'wurgconstructie'.

De familie wil namelijk graag ondernemen op dat stuk grond. “Natuurlijk mag de Efteling groeien, maar niet op deze manier”, zegt een van de familieleden. “Wij willen daar ook van meeprofiteren en dat wordt ons onmogelijk gemaakt.”

Verkoop geen optie

Verkoop van de grond aan de Efteling is op dit moment ook geen optie voor de familie. “Agrarische grond is veel minder waard dan grond voor recreatie, dus we krijgen er een schijntje voor, terwijl de Efteling er meteen attracties op zou bouwen.” Volgens de familie is de gemeente op de hand van het park en wordt er met twee maten gemeten.

Maar er zijn nog meer bezwaren. De verkeersdrukte die de twee miljoen extra bezoekers op gaan leveren. En hoewel de Efteling zegt dat de nieuwe attracties voornamelijk binnen zullen zijn, is er toch de angst voor herrie, van gillende bezoekers in attracties of van die herkenbare oorwurmmuziek van de Efteling. Heeft de gemeente Loon op Zand het besluit om de uitbreiding toe te staan wel goed overwogen en was dit het juiste besluit? De Raad van State komt binnen twaalf weken met een uitspraak.

De zaal van de Raad van State in Den Haag