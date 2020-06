Jeukrupsen op het fietspad en in de speeltuin: het processierupsenseizoen is weer begonnen

Eikenprocessierups in het Reeshofpark in Tilburg (Foto: Noël van Hooft)

De eikenprocessierupsen zorgen weer voor de eerste overlastmeldingen, onder meer in het Reeshofpark in Tilburg en in de wijk Haagse Beemden in Breda. In Tilburg kruipen de processierupsen over het fietspad en de bomen worden ingenomen door de jeukende rups.

Jeroen Wouters woont tegen het Reeshofpark aan en heeft afgelopen weekend al de eerste jeuk ervaren. "Als de wind richting onze tuin staat dan hebben we er last van. Dat was afgelopen weekend het geval en dan kun je hele dag gaan krabben", vertelt Jeroen terwijl hij door het park loopt. "Ik vind het nare beesten."

"Ik loop nu ook met een vest met lange mouwen anders sta ik helemaal vol rode bulten straks."

Het is halfnegen in de ochtend als de Tilburger een kijkje neemt bij de processierupsen. "Het is hier echt een plaag in het park. Ik loop nu ook met een vest met lange mouwen anders sta ik helemaal vol rode bulten straks."

Bekijk hier hoe de processierups in Tilburg rondkruipt:

Klagen bij de gemeente heeft volgens Wouters geen zin omdat de gemeente de prioriteit voor de bestrijding van de processierups op andere plekken heeft liggen. "Vorig jaar hebben ze er ook al niks aan gedaan en dit jaar is het veel erger. De nesten met de rupsen hangen gewoon boven het drukke fietspad."

"Ik moet er niet aan denken dat zo'n rups in de nek van mijn tweejarige zoontje valt."

Een vrouw met een sjaal fietst voorbij. "Deze heb ik om omdat ik bang ben dat de haren van de rupsen in mijn nek komen. Ik voel het al prikken op mijn gezicht." Ze vindt het belachelijk dat de gemeente niet direct iets aan eikenprocessierups doet. "Dit is zeker wel een prioriteit. Omfietsen heeft geen zin want heel Reeshof staat vol met eikenbomen."

Jeroen krijgt vooral veel jeuk van het beestje. Maar in het park is ook een speeltuin en een pannenkoekenhuis. "Ik moet er niet aan denken dat zo'n rups in de nek van mijn tweejarige zoontje valt. Daar wordt niemand blij van."

Daarom snapt Wouters ook niet dat de gemeente geen maatregelen neemt. "Hier spelen allemaal kinderen. Als deze bomen leeggegeten zijn dan zitten ze straks echt in het speeltuintje."

"Doordat nesten niet geruimd worden, zal volgend jaar de plaag alleen maar nog groter worden."

In Breda ziet Tim Wijkman in zijn buurt dat alle eikenbomen ingenomen zijn door de jeukrups. ‘’Na de plaag van vorig jaar was de hoop dat de gemeente dit jaar actiever rupsen zou bestrijden omdat het probleem met het jaar erger wordt’’, vertelt Wijkman aan Omroep Brabant. ‘’In vrijwel elke eikenboom zit één tot soms wel zes nesten met eikenprocessierupsen.’’

Wijkman ziet dat de plaag in zijn wijk voor heel veel ongemak zorgt. "In ieder gezin zijn er wel mensen met klachten op de huid, ogen of luchtwegen door de brandhaartjes." En de Bredanaar ziet net als in Tilburg dat het niet opruimen van oude nesten voor extra problemen zorgt. "Doordat nesten niet geruimd worden, zal volgend jaar de plaag alleen maar nog groter worden."

