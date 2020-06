300 liter zeer brandbare handreinigingsgel gevonden in garage in Son

De ontdekte reinigingsgel (foto: gemeente Son en Breugel).

In de garage van een huis aan de Kolibrievlinderlaan in Son is driehonderd liter handreinigingsgel gevonden. Het spul lag er grotendeels illegaal. In een woning mag je slechts 25 liter opslaan, omdat het desinfecteermiddel zeer brandbaar is.

De eigenaar moet voldoen aan verscheidene regels voor brandveiligheid en mag het brandbare goedje niet zomaar opslaan.

Met dank aan buurt

Attente buurtbewoners hadden alarm geslagen. Ook was de politie er al eens aan de deur geweest. Een nieuwe controle bracht de grote hoeveelheid aan het licht. De eigenaar moest van de gemeente Son en Breugel de jerrycans direct opruimen en naar een plek brengen die wel is ingericht voor het opslaan van brandbare stoffen.

De tweede controle werd uitgevoerd door medewerkers van de gemeente, de omgevingsdienst, de veiligheidsregio en de politie. Hierbij werd duidelijk dat de eigenaar veiligheidsvoorschriften had overtreden.