Sophie en Aimée bedachten de Zintast om doven muziek te laten voelen

De Zintast. Aimée Mulderije en Sophie Aulbers.

Sophie Aulbers (18) en Aimée Mulderije (17) wilden voor hun profielwerkstuk graag iets bedenken waar de maatschappij mee geholpen was. Ze kwamen met de Zintast, een apparaatje waarmee doven en slechthorenden muziek kunnen voelen. Horen zonder oren, dus.

De twee scholieren van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven wonnen daarmee de tweede prijs in de categorie Natuur en Techniek van de KNAW Onderwijsprijs.

“Welke plek we winnen maakt ons niet zo veel uit. Het is al heel erg vet dat we genomineerd zijn”, vertelde Sophie. De KNAW Onderwijsprijs is een jaarlijkse prijs voor de twaalf beste vwo-profielwerkstukken van Nederland.

De twee klasgenoten hebben tachtig uur gestoken in het ontwikkelen van De Zintast. “Het kostte ons maar een dag om het apparaat te maken. Het moeilijke zat vooral in het bedenken en onderzoeken.”

Sophie en Aimée houden zelf veel van muziek. “We bedachten dat we muziek wilden maken voor doven. Een paradox natuurlijk, dus dat is wel cool. Na veel onderzoek kwamen we uit op de Zintast.” Met het apparaat wordt muziek omgezet in trillingen en zo kun je met je voet de muziek voelen.

Hier zie je wat de Zintast precies is en hoe het werkt:

Het apparaat is nog niet getest door de mensen voor wie het bedoeld is, maar wel door mensen met een geluidsdichte koptelefoon. “Iedereen reageerde enthousiast en was verbaasd dat het zo goed werkte”, vertelt Sophie. “We willen het ook nog laten testen door dove mensen. Zodat zij er ook blij van kunnen worden.”

Sophie en Aimée denken ook al na over een tweede versie van de Zintast. “We hebben ons nu gefocust op voelen. Maar je kunt ook heel veel doen met licht. Bijvoorbeeld dat je verschillende kleuren ziet als je hoge of lage noten speelt.”

De twee willen dan ook zeker dit soort producten blijven ontwikkelen. Sophie en Aimée gaan allebei industrieel ontwerpen studeren in Delft. “Het is mooi om maatschappelijke dingen te ontwikkelen en daar mensen blij mee te maken. Dan weten we zeker dat we iets doen wat we allebei erg leuk vinden”, zegt Sophie.