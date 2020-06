Doe-het-zelfzaak legt het loodje: 'Mensen vragen hier advies en kopen online'

Laatste ouderwetse Doe het zelf-zaak CVT verdwijnt na 83 jaar uit hartje Tilburg. (foto: Tom van den Oetelaar)

Al sinds 1937 zit er een doe-het-zelfzaak op het Lieve Vrouweplein in hartje Tilburg. Cees van Tilburg begon de winkel en zijn kleinzoon Bas moet nu noodgedwongen het licht uitdoen. Sinds een paar jaar draait CVT Doe Het Zelf in Tilburg verlies en nu is het genoeg geweest. Op 4 juli gaat de zaak definitief dicht.

Ooit was de doe-het-zelfwinkel een bloeiende zaak met meerdere vestigingen. Er kwam een ook CVT-winkel die keukens verkocht. Die bestaat nog steeds, alleen met een andere eigenaar.

Al een paar jaar brak Bas zijn hoofd op de vraag: wat moet ik met de zaak? Hij leed verlies, maar dacht telkens dat het wel goed zou komen. Vorig jaar investeerde hij nog in nieuwe zaagmachines en een afzuiginstallatie. 'Wishful thinking', zegt hij daar nu over. "Er móésten toch mogelijkheden zijn om die zaak levensvatbaar te houden? Maar dat was emotie omdat de winkel al zo lang hier op het plein zit."

Inhoudsloze jeugd

Dit jaar gaan twee van de zeven medewerkers van CVT met pensioen. Ze werkten er allebei meer dan 40 jaar. Nieuw, vakkundig personeel werven, is lastig: "De jeugd is totaal anders. Die kent zo'n type old school doe-het-zelfzaak niet meer. Ze zeggen dat ze weten wat service is, maar als je vraagt wat ze bedoelen, komt er een inhoudsloos verhaal. De tijd is veranderd, ik snap het wel."

De oorzaak van de problemen kan Bas zo aanwijzen: "Mensen doen veel minder zelf. Vroeger bestelden mensen hier hout en zetten ze zelf een kast in elkaar. Nou kopen ze een bouwpakket bij IKEA, met beschrijving, dus hij zit veel sneller in elkaar."

Duivel

Ook groothandels die particulier gingen leveren, zaten CVT dwars. Maar de grootste doorn in Bas' oog is de online verkoop: "Dat is de duivel uit het doosje. Als het gaat om duurder elektrisch gereedschap, komen ze hier het advies halen en kopen ze het online. Voor de aanschaf van een speciaal schroefje of boutje houden ze bij ons een medewerker een kwartier aan de praat en aan de kassa rekenen ze 3 euro en 65 cent af."

Op 4 juli is CVT voor het laatst open. Daarna sluit de laatste doe-het-zelfzaak in het stadscentrum. Wat gaat Tilburg missen? "Ik vergelijk het wel eens met de warme bakker. Net wat meer kennis van brood, net wat meer smaak. Veel van hen zijn weggeconcurreerd door de grote supermarkten. Maar een aantal hebben het gered en dat is ons helaas niet gelukt."

Peter werkt al 42 jaar bij CVT Doe Het Zelf en zo ziet zijn dag eruit:

Wachten op privacy instellingen...