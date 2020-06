22 overdekte petanquebanen op de Parade tijdens EK 2022 in Den Bosch

EK petanque naar Den Bosch.

De Parade in Den Bosch staat over twee jaar volledig in het teken van petanque. Dan wordt daar het Europees Kampioenschap gehouden. Op het plein bij de Sint Jan komen 22 overdekte petanquebanen. De organisatie denkt dat het evenement volledig coronaproof kan worden georganiseerd.

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is blij dat zijn stad na het wereldkampioenschappen handboogschieten opnieuw een groot sportevenement gaat organiseren. “Het evenement past uitstekend bij het sportieve en sociale karakter van deze gemeente. Een plek waar gastvrijheid en ontmoeting in ons DNA zitten.”

De Nederlandse Jeu de Boule Bond is verheugd met het EK in Den Bosch. Voorzitter Lieke Vogels noemt Petanque een hippe sport. “Overal in Europa zie je zogenaamde Jeu de Boules Bars ontstaan en jongeren de sport spelen. Het EK kan een enorme boost zijn.”

Naast het sportieve element heeft het EK nog een doel, namelijk eenzaamheid onder ouderen terugdringen. De organisatie wil ouderen en jongeren aanmoedigen om bestaande petanquebanen in Den Bosch samen te gaan gebruiken.

Den Bosch kreeg van de internationale bond de voorkeur boven een plaats in Spanje. Er doen ruim 50 landen mee en er zijn honderden deelnemers. Het EK is van 13 tot en met 17 juli 2022.