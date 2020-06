De zomer wordt nat (of in ieder geval de eerste helft)

Voor wie de zomervakantie bijna voor de deur staat, zal het niet zulk goed nieuws zijn: de eerste helft van de zomer wordt er meer regen verwacht dan normaal. Dat blijkt uit de langetermijnvooruitzichten van Weerplaza.

Maar, zegt weerkundige Wilfred Janssen van die organisatie, dat hoeft nog niet te betekenen dat het een compleet verregende periode wordt. “We kunnen nog niet voorspellen of het veel dagen een beetje gaat regenen of een paar dagen heel veel gaat regenen.”

Half juli warmer en droger

Of gewoon even volhouden in ons eigen kikkerlandje, want de verwachting is het rond half juli weer bijtrekt. Weerman Wilfred Janssen: “Dan wordt het juist weer wat droger en warmer dan normaal voor die tijd van het jaar.”