407 varkensboeren die meeste stank veroorzaken krijgen geld om snel te stoppen

Het kabinet trekt 275 miljoen euro extra uit om varkensboeren uit te kopen die gebruik maken van een warme sanering. Voor deze regeling van de overheid zijn 502 aanvragen ingediend, waarvan veruit de meeste uit Zuid-Nederland. In totaal 407 eigenaren voldoen aan de voorwaarden om geld te krijgen als compensatie voor het besluit dat ze willen stoppen.

Extra mogelijkheid

Voor de 95 boeren die wel willen stoppen, maar die niet in aanmerking komen voor de zogeheten Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), komen wellicht nieuwe afspraken. Het kabinet gaat kijken of het dit samen met provincies en gemeenten mogelijk kan maken. Per geval zou dan moeten worden bekeken hoe deze varkenshouders kunnen worden geholpen. Boeren in deze categorie krijgen het advies om zich na de afwijzing te melden bij de provincie of de gemeente. Hun boerderijen veroorzaakten bijvoorbeeld zo weinig stankoverlast, dat uitkoop te weinig zou opleveren, vindt landbouwminister Carola Schouten.