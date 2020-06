Gewonde vrouw in bosjes bij speeltuin blijkt toch niet mishandeld of aangerand

De vrouw werd in de bosjes gevonden (archieffoto: Sem van Rijssel/SQ Vision).

De vrouw die zondagmiddag gewond in de bosjes van een speeltuin aan de Koning Arthurlaan in Eindhoven werd gevonden, is niet mishandeld of aangerand. De politie laat weten dat er geen aanwijzingen zijn voor een strafbaar feit. Ook heeft de vrouw geen aangifte gedaan.

Maaike Cnossen Geschreven door

De politie hield in eerste instantie rekening met mishandeling en mogelijk ook aanranding. Hier blijkt dus geen sprake van te zijn. Wat er dan wel is gebeurd, wordt niet bekendgemaakt. Dit heeft te maken met privacy, laat de politie weten.

De vrouw had snijwonden aan haar gezicht en er werd gedacht dat zij was aangevallen met een glazen fles. Ze werd opgemerkt toen een man uit de bosjes kwam en vluchtte. Op dat moment waren er ongeveer twintig kinderen in de speeltuin.

