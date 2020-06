Olga kan het raam niet openzetten en de was niet buitenhangen door de stank van varkens

Olga Meulenbroek woont in de buurt van een megastal.

Olga Meulenbroek uit het dorp Zeeland kan door de geur van varkens niet buiten zitten. Ze kan het raam niet openzetten en de was niet buitenhangen. In Rijsbergen woont Jan Jochems, hij kon zijn huis niet verkopen door de stank. Omwonenden van megastallen slepen de Nederlandse staat voor de rechter omdat ze last hebben van stank die wordt veroorzaakt door de intensieve veehouderij.

"Het is vandaag een goede dag", zegt Olga als ze in haar tuin loopt. De wind staat gunstig. Maar de stank wordt duidelijk als we een stukje verder lopen richting de varkensstal. "Als de wind onze kant op staat dan zitten we de hele dag in deze varkenslucht."

En daarom begint Olga samen met andere inwoners van Zeeland en de rest van Brabant een zaak tegen de staat. Ze willen dat de stankoverlast verdwijnt en dat de megastallen worden gestopt.

In deze video vertelt een geëmotioneerde Olga over de stankoverlast:

Wachten op privacy instellingen...

Tegenover het huis van Olga wordt op dit moment een megastal voor varkens gebouwd. Ze is nu al bang voor de stankoverlast. "Hier een megastal, daar geiten, een stukje verder koeien en hier nog een varkensstal", vertelt Olga die sinds 2014 in het buitengebied woont.

Met tranen in haar ogen vertelt ze hoe bang ze is voor haar gezondheid, maar vooral voor die van haar kinderen en buurtbewoners. Zo hebben verschillende mensen om haar heen chronische Q-koorts.

"We moeten de staat nu ter verantwoording roepen."

In Rijsbergen woont Jan Jochems al zijn hele leven aan de Nelleveldstraat. Maar niet lang meer. Hij heeft zijn woning kunnen verkopen en verhuist naar het centrum van Zundert. Die verkoop ging niet zonder slag of stoot. ‘’Het huis heeft eerder al een jaar te koop gestaan maar we kregen hem niet verkocht. De reden: stank.’’ Er staat namelijk 35 meter van zijn woning een varkensstal met vijfhonderd dieren.

Dankzij een ‘ruimte-voor-ruimteregeling’ van de gemeente stopt de varkensboer en heeft Jan zijn huis boven de vraagprijs kunnen verkopen.

Toen Jan 21 jaar oud was had hij zelf varkens. Maar na tien jaar stopte hij als varkenshouder. Nu wil hij dus dat er een einde komt aan de grote stallen en stankoverlast. "We moeten de staat nu tot verantwoording roepen", zegt hij strijdbaar. "De stank moet minder."

Dat stank lastig te meten is weten Olga en Jan heel goed. Toch zijn er richtlijnen hoeveel stank toegestaan is. In Rijsbergen is dat veertien odeur (de eenheid waarmee de toegestane hoeveelheid stank wordt aangeduid). Jan heeft last van het driedubbele. Dat zorgt bij hem vooral psychisch voor veel overlast. "Je bent er elke dag mee bezig."

"Tegenwoordig moet alles meer, meer, meer."

De boeren neemt hij niks kwalijk. Die worden volgens de ex-veehouder namelijk gedwongen omdat ze financieel niet anders kunnen. "Vroeger hadden we twaalf koeien en twintig varkens. Daar konden we een goede boterham mee verdienen. Maar tegenwoordig moet alles meer, meer, meer. En die schaalvergroting zorgt voor stank."

Wat wil Jan bereiken met de zaak tegen de staat? "Betere regelgeving, geen intensieve veehouderij en een minimale afstand van 250 meter tussen een huis en een stal." Minimaal zegt Jan, want op slechte dagen kan hij de kippenstal met 160.000 kippen ook ruiken. En die stal staat zevenhonderd meter verderop.

LEES OOK: