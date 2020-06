2100 vrijwillige brandweerlieden hielpen mee bij brand Deurnese Peel

Brandweerlieden aan het werk in de Deurnese Peel.

Bij de grote natuurbrand in de Deurnese Peel hebben zo'n 2100 brandweervrijwilligers uit het hele land meegeholpen. Dat bleek maandag bij de overhandiging van een fotoboek over de brand. Dat fotoboek is gemaakt door vrijwilligers bij de brandweer.

Toen de brand op de Peel in april volop woedde, kwamen 2100 vrijwillige brandweerlieden uit het hele land om te helpen. Niet alleen uit Brabant en Limburg, maar ook uit Utrecht en zelfs Overijssel. De brandweer kreeg hulp uit zeven andere veiligheidsregio's.

Veel handen nodig

Bij het uitbreken van de brand werd meteen duidelijk dat er veel inzet nodig was om de brand te bestrijden. Het korps in het zuidoosten van Brabant heeft 700 vrijwilligers, maar er waren er veel meer nodig. En er waren in die weken ook nog andere branden, waar vrijwilligers voor nodig waren.

In totaal zijn er 20.000 vrijwillige brandweerlieden in Nederland. Bij een grote brand zijn wel vaker veel vrijwilligers nodig. Maar een inzet van 2100 vrijwilligers komt niet vaak voor.

Tweede oplage

Het fotoboek over de brand op de Peel is al 1000 keer verkocht. Er komt hoogstwaarschijnlijk een tweede oplage.

