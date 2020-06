Eigenaren van restaurant Lotus in Leende zaten maanden vast in een China, maar ze kunnen naar huis

Ouders Jim Lan (links) en Qiyue in China. (foto: Luoxin Luo)

De eigenaren van Chinees restaurant Lotus in Leende kunnen eindelijk terug naar hun restaurant en nog belangrijker: naar hun dochter. De ouders van Luoxin (23) zitten al sinds het begin van de coronacrisis vast in China en hebben woensdag eindelijk het verlossende woord gekregen: over anderhalve week vliegen ze terug naar Nederland en kan het restaurant weer bijna open.

Omdat het in Leende zo geliefde restaurant door hun afwezigheid al maanden gesloten is, hadden inwoners een crowdfunding opgezet voor de familie. Inwoners schreven: "Onze dorpsheld Luo zit door omstandigheden vast in de bergen in China. Om hem tegemoet te komen voor de gemiste inkomsten, willen we hen een steuntje in de rug geven." Met de actie werd meer dan 6000 euro opgehaald.

Jim Lan en Qiyue, de ouders van Luoxin Luo, waren in China om afscheid te nemen van Luoxins oma. Zij overleed op 93-jarige leeftijd. Ze hadden nooit kunnen bedenken dat ze door een pandemie maandenlang in het bergdorpje door moesten brengen.

“Het is allemaal heel vervelend gegaan”, vertelt Luoxin. "Hun eerste vlucht terug naar Nederland zou wel doorgaan, maar toen ging het dorp waar ze verbleven in lockdown. Toen konden ze dus niet bij het vliegveld komen. Daarna werden vluchten telkens gecanceld. En vervolgens gingen natuurlijk de maatregelen in Nederland van kracht. Maar nu hebben we compleet nieuwe tickets geregeld. We hebben er vertrouwen in”, vertelt ze.

Als het goed is zijn de eigenaren van het restaurant op 21 juni weer thuis. Daarna gaan ze meteen twee weken in quarantaine. Vervolgens hopen ze zo snel mogelijk gasten te mogen verwelkomen in hun restaurant. Luoxin: "Mijn ouders zijn er helemaal klaar voor en de inwoners van Leende volgens mij inmiddels ook wel."

