The Grass Company voorkomt (voorlopig) sluiting van coffeeshops in Tilburg door kort geding

Coffeeshopketen The Grass Company is naar de voorzieningenrechter gestapt om de sluiting van de Tilburgse filialen aan de Spoorlaan en de Piusstraat uit te stellen. De beide coffeeshops kunnen daardoor open blijven tot de rechter een uitspraak doet.

Politie, justitie en de gemeente hebben The Grass Company, opgericht door Johan van Laarhoven, al lang in het vizier. Begin maart kondigde burgemeester Theo Weterings nog aan dat hij de vergunning voor beide coffeeshops in zijn stad in wil trekken. Er bestaat een ernstig gevaar dat de shops gebruikt worden om strafbare feiten te plegen. Dat is volgens Weterings de conclusie van een rapport van het Landelijk Bureau Bibob dat integriteitsonderzoeken uitvoert.