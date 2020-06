‘Druktemeter’ laat zien of je naar het bos kunt

Het moet niet te druk worden in de bossen (foto: Nel Span).

Nu we door de coronamaatregelen niet meer in grote groepen de stad in kunnen, trekken we massaal de natuur in. Met als gevolg dat het veel drukker wordt op de wandel- en fietspaden in het bos. Daarom heeft marketingorganisatie VisitBrabant een zogenaamde ‘druktemeter’ in het leven geroepen. Daarmee kun je op elk moment zien hoe druk het is in de Brabantse natuurgebieden.

Janneke Bosch Geschreven door

“Mensen durven weer meer naar buiten”, legt Tamara Ernst van VisitBrabant uit. “We zien meer dan een verdubbeling van het aantal mensen dat gebruik maakt van de online routeplanner.” De actuele drukte in de natuurgebieden wordt in de gaten gehouden door verschillende natuurorganisaties.

Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap houden elke dag de situatie in de gaten. Ook de vrijwilligers van het Routebureau van VisitBrabant peilen dagelijks de drukte. En bezoekers kunnen ook zelf melding maken van grote drukte in de bossen als ze die tegenkomen.

Op een online kaart wordt met kleuren aangegeven hoe druk het is in de Brabantse natuur, gebieden zijn groen, oranje of rood. “Het is niet zo dat als iemand melding maakt van drukte, een gebied dan meteen rood kleurt”, zegt Ernst. “Er zit een heel team achter dat de meldingen checkt en de drukte in de gaten houdt.”

Met kleuren wordt aangegeven hoe druk het is in de Brabantse natuurgebieden (foto: VisitBrabant)

Het is niet de bedoeling om mensen weg te sturen. “Maar we zeggen wel: als het heel druk is, kies dan een andere ingang van het natuurgebied. Of stippel een andere wandel- of fietsroute uit.”

De druktemeter is te vinden op visitbrabant.com/druktemeter