Pui aan gort gereden bij ramkraak op winkel in Oisterwijk

Twee mannen hebben in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak gepleegd op winkel Toemen Modelsport aan de Dorpsstraat in Oisterwijk. Wat er precies is buitgemaakt is nog onduidelijk, maar vermoedelijk zijn er meerdere dure drones uit de winkel gestolen. De mannen worden nog steeds gezocht door de politie.

Ron Vorstermans Geschreven door

Volgens de politie werd de ramkraak mogelijk gepleegd met een donkerkleurige Opel Corsa. De mannen reden na de ramkraak weg in de richting van Haaren.

Veel schade

Na de ramkraak lag een van de controllers voor de drones nog op straat. De schade aan de voorpui van de winkel is groot. In de winkel worden onder meer radiografisch bestuurbare auto's en drones verkocht. De politie is een onderzoek gestart.

