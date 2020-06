Boze kermisexploitanten bezetten Malieveld tijdens protest in Den Haag: ‘We zullen wel moeten’

Demonstratie van kermisexploitanten op het Malieveld in Den Haag

Veel Brabantse kermisfamilies trokken er donderdag om negen uur 's ochtends op uit met hun attracties. Kermisexploitanten uit heel het land zijn aan het protesteren in Den Haag. De ondernemers zijn boos omdat ze door de coronamaatregelen zonder perspectief thuis zitten.

Vanwege de grote drukte heeft de gemeente Den Haag besloten meer wagens toe te laten op het Malieveld. De wagens moeten zich eerst melden bij het stadion van ADO Den Haag, voor ze naar het Malieveld mogen. Daar worden ze onder begeleiding van de politie naartoe gebracht. Eerder wilde de gemeente Den Haag maar maximaal tien wagens zien op het Malieveld. Alle anderen moesten hun attractie achterlaten bij het stadion en werden met pendelbussen naar het Malieveld gebracht.

Exploitanten met hun wagens op het Malieveld in Den Haag

Mathieu Martens is sinds 1999 exploitant in de kermisbranche. Hij en andere exploitanten in de regio Breda zijn om negen uur 's ochtends in een colonne met hun attracties richting Den Haag gereden.

'We hebben geen andere keuze'

“Er zijn meer dan duizend kermisfamilies in Nederland en een groot deel daarvan is richting Den Haag vertrokken om te protesteren”, zegt Martens. “En we zullen wel moeten. We hebben geen andere keuze.”

Bekijk hier hoe kermisexploitanten vanuit Bergen op Zoom naar het Malieveld vertrekken (tekst loopt door onder de video):

De start van het kermisseizoen viel in maart in het water vanwege de coronacrisis. De kermisexploitanten zijn kwaad omdat ze niet weten wanneer ze weer open mogen. Er is ook geen noodfonds waar ze financieel uit kunnen putten. “Het stappenplan van het ministerie zegt niets over ons. We zitten zonder perspectief thuis op de bank.”

Vijftien maanden zonder inkomen, dat houdt geen hond vol

Ook kermisexploitant Frank Vale uit Bergen op Zoom is ontdaan door de situatie. "Onze complete branche is stilgelegd. We zijn gezonde bedrijven, maar als we na 1 september nog niet opengaan, gaan we wéér een mindere periode in. Vijftien maanden zonder inkomen, dat houdt geen hond vol. We hebben het gevoel dat we vergeten worden, terwijl we het oudste volksvermaak zijn dat er is."