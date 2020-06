Horeca stuurt brandbrief naar premier Rutte: meer gasten en stoppen met 1,5 meter regel

Het terras op de Bredase Havermarkt opgesteld via het protocol (foto: Omroep Brabant).

Gasten die de regels niet naleven en café's en restaurants die door de huidige coronamaatregelen failliet dreigen te gaan. De Bredase horeca is het zat en eist dat de regels vanaf 19 juni versoepeld worden. Ze dringen aan op afschaffing van de anderhalve meter regel en willen in hun horecazaken meer mensen toelaten. Een brandbrief naar het kabinet is onderweg. "Anders sluiten we actie niet uit", zegt Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland

Ronald Strater Geschreven door

De horeca in Breda gooit met de brandbrief, die wordt ondersteund door de horeca in Eindhoven en Den Bosch, de knuppel in het hoenderhok, ze gaan hiermee namelijk in tegen de regels van de overheid. Die schrijven nog altijd voor dat in horecagelegenheden anderhalve meter afstand moet worden gehouden en dat maximaal dertig gasten binnen mogen. Degenen die zich hier niet aan houden, riskeren een forse boete.

Het is een dringend verzoek, we sluiten actie anders niet uit

"Als dit niet verandert, krijgen we een financieel bloedbad", zo meent Johan de Vos. "De situatie wordt met de dag meer onhoudbaar. Mensen zullen hun zaak niet zomaar naar de kloten laten gaan, een deel zal dat echt niet zonder slag of stoot laten gebeuren. Versoepeling is daarom een uiterst dringend verzoek aan het kabinet en we sluiten anders actie niet uit."

Smart distancing in plaats van social distancing

Johan de Vos pleit daarom onder meer voor 'smart distancing' in plaats van social distancing. Volgens eigen zeggen een plan dat wordt gesteund door negentig procent van de Bredase horecaondernemers.

"Mensen zijn van nature al overgestapt naar smart distancing, waarbij de onderlinge afstand soms minder kan zijn", zo zegt hij. "Laat ze dat zelf bepalen, want mensen doen met hun gezonde verstand en met een grote dosis eigen verantwoordelijkheid. Dan hoeven wij geen politieagentje meer te spelen. Het gebeurt overal al hoor. In de winkelstraten, bouwmarkten en supermarkten en de luchtvaart doet zelfs 'close distancing'."

Bekijk hieronder de video met kastelein Ger Couvreur van café 't Tapperijke die moeite heeft om zijn hoofd boven water te houden:

Wachten op privacy instellingen...

Checken bij RIVM

Johan de Vos, zelf ook kroegbaas, heeft de datum van 19 juni bewust gekozen. "We laten niet alle regels los, maar bewegen mee met de tijd", zo zegt hij. "We zullen zeker de ruime opstelling van de terrassen waarborgen en de hygiëneregels naleven. Maar als blijkt dat de cijfers van het RIVM deze week niet significant zijn gestegen, is het tijd om conclusies te trekken."

Een kaalslag in de horeca kan wellicht nog worden voorkomen

Een andere noodzakelijke stap is volgens de frontman van de Bredase horeca om vanaf 19 juni meer dan dertig mensen toe te laten in de bars en restaurants. En meer dan honderd na 1 juli. "Als je de sector niet de nek om wilt draaien, moet je nu ook de stap durven maken om te kijken naar de grootte van de horecazaken. Een logische opbouw zou zijn om vanaf 19 juni de capaciteit binnen te verhogen naar minimaal vijftig procent. En daarna vervolgstappen inbouwen als het goed gaat."

"Het is financieel en praktisch niet meer te doen op de manier, want je kunt geen gezonde exploitatie draaien. Als we nog leuke kroegjes en café's over willen houden in Breda is het zaak om snel te handelen. Dan kan wellicht een kaalslag worden voorkomen."

Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Breda.