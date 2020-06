Mannen springen uit rijdende bestelbus op A67 tijdens achtervolging door politie

Twee mannen zijn donderdagochtend tijdens een achtervolging door de politie uit een rijdende bestelbus gesprongen op de A67 bij Geldrop. Dit deden ze nadat de twee een stopteken van agenten negeerden.

"De bus raakte daarna de vangrail en kwam in een sloot tot stilstand", vertelt een ooggetuige. De mannen die uit het busje sprongen, vluchtten het bos naast de snelweg in. Een van de mannen is inmiddels aangehouden, de andere is nog op de vlucht. Agenten zoeken naar hem en hebben onder meer speurhonden ingezet.