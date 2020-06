Oisterwijkse ondernemers al jaren geteisterd door ramkraken ondanks beveiligingsmaatregelen

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Ze waren in Oisterwijk net een beetje bekomen van een golf ramkraken toen vannacht de deuren van Toemen Modelsport eruit werden gereden. Centrummanager Frits Knibbeler zag het allemaal gebeuren. Zijn centrum is populair bij het dievengilde. Ondanks vele maatregelen zijn de ramkraken niet te voorkomen. "We kunnen nou eenmaal niet het hele centrum dichtmetselen."

Knibbeler woont tegenover Toemen en schrok vannacht rond kwart voor drie wakker van twee harde klappen. "'Daar gaan we weer', dacht ik meteen. Ik keek naar buiten en ik zag de daders met een soort laken en dozen naar buiten komen."

Door het hele centrum van Oisterwijk heeft Knibbeler wel verhalen over ramkraken in de afgelopen jaren. Dit zijn de meest opvallende:

Panis, 3 september 2018. De dieven reden met een auto het pand binnen en namen vervolgens tal van dure brillen mee. De winkel veranderde in een puinhoop. Afgelopen januari werd nog een poging gedaan. Eigenaar heeft nu onder meer paaltjes voor de deur staan om een ramkraak te voorkomen.

Wachten op privacy instellingen...

Roomer, 4 september 2019. De kledingzaak Roomer heeft een aantal keer bezoek gehad. Er werd exclusieve kleding meegenomen. De beveiliging is in en rondom het pand flink opgeschroefd weet de centrummanager: "Ik kan maar beter geen details geven over de beveiliging." Maar van buiten zie je al een camera hangen, tralies voor een aantal ramen en paaltjes voor de deur.

Wachten op privacy instellingen...

Zoetelief, 4 december 2018. Afvalcontainers worden de winkel in gereden en volgestopt met kleding. Volgens de eigenaar wordt voor bijna 100.000 euro aan kleding meegenomen.

Wachten op privacy instellingen...

Luxe zaken

Oisterwijk is dus 'populair' als het om ramkraken gaat en dat snapt Frits Knibbeler wel. "We zijn vereerd met een aantal luxe en exclusieve zaken en dat trekt ook de aandacht van de niet betalende klant."

Voor de ondernemers is het vooral heel erg dat er nooit iemand voor gepakt is. "Je weet dan niet of ze terug komen en dat is moeilijk", vertelt de centrummanager. Hij zag verder op de bewakingsbeelden dat de daders keer op keer heel goed waren voorbereid. "Dat laat zien dat ze precies weten wat ze doen en waarschijnlijk ook al een afzetmarkt hebben om van de spullen af te komen."

Maatregelen

Na de hele reeks ramkraken zijn er in de straat maatregelen genomen, zoals camera’s en fietsenrekken. Daar kun je je fiets in stallen, maar de nietjes houden ook meteen auto’s tegen. Volgens Knibbeler hebben ook ondernemers tal van maatregelen genomen. "Denk dan aan extra sloten en betere alarminstallaties. Maar ook betonnen palen in de grond, rolluiken en zelfs bewegingsdetectie op sommige daken."

Nieuwe maatregelen gaan ze in Oisterwijk nu niet nemen. "We kunnen nou eenmaal niet het hele centrum dichtmetselen, dan is de gastvrijheid en gezelligheid weg’’, zegt Knibbeler. "Als we dat doen gebruiken ze straks dynamiet of een shovel. Dan wordt het pas echt gevaarlijk."