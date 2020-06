Amphiapersoneel hapt eerste haring: 'Haring in het land, corona aan de kant!'

Het personeel en het bestuur van het Amphia hapt de eerste haring. (foto: Eva de Schipper)

Het eerste vaatje nieuwe haring is donderdag aangeboden aan het zorgpersoneel. In Brabant mochten medewerkers van het Amphia Ziekenhuis, in Breda, eerste haringen van het nieuwe seizoen proeven.

Door de coronamaatregelen kon de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse nieuwe voor het eerst in 35 jaar niet doorgaan. En dus geen recordbedrag van 95.000 euro, zoals vorig jaar, maar haring voor een goed doel, want op de vraag aan wie het vaatje dan moest worden gegund, kwam volgens het Nederlands Visbureau al snel het antwoord: "De hardwerkende zorgverleners in de frontlinie."

En dat werd gewaardeerd in het Amphia: 'Gezond, mals, hij glipte zo naar binnen', lacht Annet Niemantsverdriet. Als teamleider op de IC van het Bredase ziekenhuis vindt ze het bijzonder dat er zo aan hen wordt gedacht. Haringdeskundige Anneke Ouwehand is dankbaar dat ze haar geliefde haring mag overhandigen aan het personeel.

"Ik zeg: haring in het land, corona aan de kant!", lacht Ouwehand, terwijl ze een haring in stukjes snijdt. "Het is een leuke slogan, maar ik hoop echt dat we het ergste gehad hebben", zucht ze.

'Laat je lekker verwennen'

De haringdeskundige noemt zichzelf de haringkoningin en kan uren vertellen over haar passie. Maar belangrijker vindt ze het om het zorgpersoneel blij te maken met de vette vis. "Het personeel hier heeft alle zeilen bijgezet om mensen beter te krijgen. Dankjewel, dankjewel voor jullie inzet en jullie hulp. Laat je lekker verwennen nu."

Als echte haringliefhebber is verpleegkundige Kevin Wierinckx dolblij met de verse vis. "Hij is echt heerlijk. Ik pak er zo nog eentje," lacht hij. De afgelopen maanden waren volgens hem pittig. "Maar ze hebben het personeel nog dichter bij elkaar gebracht. Het is voor veel collega's erg zwaar geweest. Iedereen heeft een stapje bij moeten zetten. Ik ben gewoon heel trots op iedereen."