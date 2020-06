Wachten op privacy instellingen... Het Van Goghkerkje in Nuenen (foto: VisitBrabant). Volgende Vorige 1/2 Brabant geen vakantiebestemming? Beste Roos, kijk hier eens naar...

Brabant geen mooie vakantiebestemming? Onzin! Hoogleraar en psycholoog Roos Vonk claimde op Twitter dat toeristen niets te zoeken hebben in onze provincie na een uitzending van de talkshow Beau. ‘Was er onlangs. Overal megastallen, tractoren, stof, stank, dode natuur door stikstof, doodgespoten landschap. Wat een treurigheid en wat eeuwig zonde van die ooit mooie provincie’, schreef ze op Twitter. Mevrouw Vonk, wij raden u aan dit eens goed te lezen en te bekijken.

Natuurlijk zijn alle prachtige plekjes in Brabant niet op te sommen in een kort overzicht. Maar voor Vonk en alle andere mensen die nu een onjuist beeld hebben van onze mooie provincie, zetten we toch even zes (iets minder voor de hand liggende) suggesties op een rij:

Nationaal Klok & Peel Museum Asten

Het leukste uitje van Brabant. Tenminste, dat vond de ANWB in 2019 van Museum Klok & Peel in Asten. Een grote collectie luidklokken en exposities over de natuur- en cultuurhistorie van De Peel.

De Malpie

Relatief klein, maar wel van ongekende schoonheid. Zo omschreef de wandelkrant De Malpie in 2016. Het natuurgebied in Valkenswaard werd toen uitgeroepen tot Beste Wandelgemeente van het Jaar.

Nuenen

Het Van Gogh Museum in Amsterdam weten velen wel te vinden. Maar in Brabant kom je op de plekken waar hij ook echt gewoond én geschilderd heeft. Met de 23 gebouwen en plekken die hij in Nuenen schilderde is het dorp net een openluchtmuseum.

Blinds Walls Gallery

Internationale kunstenaars gebruiken de straten van Breda als museum. Op meer dan negentig plekken in de stad zijn muurschilderingen te vinden.

Fort de Roovere

Fort de Roovere is een schans bij Halsteren en onderdeel van de West Brabantse Waterlinie. Tijdens een wandeling loop je door water zonder natte voeten te krijgen op de zogeheten Mozesbrug.

Oertijdmuseum Boxtel

Wandelen tussen de dino’s en andere uitgestorven dieren. Het oertijdmuseum in Boxtel is het grootste geologisch museum van Nederland.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Want natuurlijk zijn er ook nog de meer voor de hand liggende trekpleisters. Zoals De Efteling en Safaripark Beekse Bergen. En de Loonse en Drunese Duinen. En monumentenstad Bergen op Zoom. En De Biesbosch. En en en, je snapt het...

