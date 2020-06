Huis overvallen in Bladel: bewoonster krijgt klap in gezicht en wordt naar binnen geduwd

Wachten op privacy instellingen... De politie bij het huis in Bladel dat is overvallen (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). De politie is bezig met een buurtonderzoek (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/3 Huis overvallen in Bladel

Bij een overval op een huis aan de Nachtegaal in Bladel is donderdagmiddag een bewoonster gewond geraakt. Ze kreeg een duw en een klap in het gezicht toen ze geen geld wilde geven aan de dader.

Het is niet bekend hoe ernstig het slachtoffer gewond is geraakt. De ongewenste gast is gevlucht.

Politie en ambulance kregen rond drie uur een melding. De woningoverval moet rond halfdrie zijn gepleegd. Het is volgens de politie niet helemaal duidelijk of er iets buit is gemaakt. Ze is direct met een buurtonderzoek begonnen.