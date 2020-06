'Ik was alles kwijt en sliep in een zeecontainer', nieuwe aanpak daklozen groot succes in Eindhoven

Alain raakte alles kwijt en probeert nu zijn leven weer op orde te krijgen (foto: Jan Peels).

Daklozen met psychiatrische problemen worden sinds begin dit jaar in Eindhoven op een andere manier opgevangen dan daklozen met geldproblemen. Springplank040 in Eindhoven experimenteert er nu een half jaar mee en het blijkt een succes. De 'makkelijke' daklozen, die door financiële problemen dakloos zijn geworden, zijn snel weer op het juiste pad te krijgen.

"De meeste nieuwe daklozen zouden tien jaar geleden nooit dakloos zijn geworden, want er zijn nu echt veel mensen die door financiële problemen dakloos zijn geraakt", zegt Thijs Eradus, directeur van Springplank040 in de tuin van het opvanghuis aan de Eindhovense Bellefroidlaan. Volgens Eradus slaat de nieuwe vorm van opvang, waarbij mensen een slaapplek krijgen en aan werk worden geholpen, goed aan.

"Staatssecretaris Paul Blokhuis was hier pas op bezoek en zei dat dit de nieuwe vorm van opvang moest zijn. We zijn een voorbeeld voor de rest van Nederland", vertelt Thijs met trots.

Minder junks

"Het aantal daklozen is de afgelopen tien jaar verdubbeld, er zijn er nu veertigduizend in Nederland en in Eindhoven zo'n 350. De meeste daklozen zijn niet meer de junks of mensen met een spuit in hun arm zoals veel mensen denken, maar mensen met financiële problemen", legt Thijs uit. Zijn instelling vangt bijna de helft van alle Eindhovense daklozen op.

Alain is sinds begin dit jaar dakloos en vertelt hoe hij werd geholpen door Springplank040:

Wachten op privacy instellingen...

Werk eerst

In de aanpak van Springplank staat werk centraal. Door werk ontstaat inkomen, levensritme, eigenwaarde, netwerk en zelfstandigheid. De daklozen die door een ‘verkeerde afslag in het leven’ of ‘gewoonweg domme pech’ in de problemen raken, kunnen op die manier relatief snel weer uit de problemen komen. "Daarnaast is er veel contact met de buurt. We koken hier soms samen met buurtbewoners en hebben de laatste tijd ook maaltijden uitgedeeld in de wijk", aldus Thijs.

'Het kan nog korter'

Thijs: "De tijd die mensen in de nachtopvang doorbrengen moet ook veel korter. Nu is dat vaak zes tot acht weken. We willen volgend jaar binnen twee weken een beslissing nemen hoe een dakloze kan doorstromen naar een eigen plek. In die twee weken kunnen we ze goed genoeg leren kennen."