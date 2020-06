Mijke en Ronald lopen tóch de vierdaagse dankzij een speciale app

Op de paden door bos en weide die anders worden platgewalst door wandelaars van de avondvierdaagse, is het dit jaar rustig. Door de coronacrisis zijn de wandeltochten overal afgelast. Maar voor wie echt niet zonder kan, is er een speciale vierdaagse wandel-app. Hiermee kun je in je eigen plaats toch vier routes lopen. Aan het einde van de rit krijg je ook een echte medaille.

Medaille

Met de app van de Koninklijke Wandelbond Nederland genieten ze met volle teugen van de mooie natuur van de Brabantse Wal en de gesprekken die ze samen hebben. “Het is gezellig hoor. We praten over van alles: de familie, het werk maar ook over het wandelen natuurlijk”, zegt Mijke. Vrijdag lopen de twee hun laatste etappe. Ze krijgen daarna met de post hun medaille toegestuurd. Mijke: “Misschien dat we dan ook nog een bloemetje krijgen via Facebook of Whatsapp.”