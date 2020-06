Loden leidingen kunnen gevaarlijk zijn voor drinkwater: Eindhoven wil eigenaren aanpakken

Lood in drinkwater kan gevaarlijk zijn (foto: archief).

Gemeenten als Eindhoven willen bij wet eigenaren van panden waar loden waterleidingen liggen aanpakken. Het gaat om onder meer scholen en kinderopvanglocaties, het drinkwater is hier mogelijk niet veilig voor zuigelingen en andere kinderen. Met een totaalverbod op deze leidingen in de hand kunnen gemeenten handhavend optreden.

Ze vinden dat lang genoeg te veel is vertrouwd op de verantwoordelijkheid van de eigenaren. Dit staat in een brief van de gemeente Eindhoven en de vier andere grote steden in ons land naar minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

'Hygiënisch betrouwbaar'

Begin dit jaar werd bekend dat in Eindhoven loden waterleidingen in oude schoolgebouwen zijn onderzocht. Hierbij kwamen twee verdachte locaties naar voren: Rector Baptistlaan 21 en Begoniastraat 15. Deze zijn extra onder de loep genomen en hierbij werden geen normoverschrijdingen geconstateerd. "Het drinkwater is hygiënisch betrouwbaar", aldus Burgemeester en Wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Het college schreef ook dat contact is opgenomen met de GGD Brabant-Zuidoost, de hoeder van de volksgezondheid. De instantie zou samen met de drinkwaterbedrijven een 'eenduidige voorlichtingsboodschap' opstellen. Doel hiervan: verminder bij risicogroepen de kans op blootstelling aan lood via kraanwater. Door de coronacrisis heeft de verspreiding van de boodschap vertraging opgelopen wat niets afdoet aan de ernst van de waarschuwing. Eind 2019 adviseerde de GGD al om loden leidingen te vervangen.

Subsidies helpen niet

De brief aan Ollongren is geschreven door Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Hierin staat dat er in honderd- tot tweehonderdduizend scholen, huur- en koophuizen die vóór 1960 zijn gebouwd, nog loden leidingen liggen. Vanaf 1960 is het gebruik ervan verboden en is vervanging overgelaten aan de eigenaar. Maar zelfs het verstrekken van subsidies heeft onvoldoende tot vervanging van de gewraakte leidingen geleid.

De Gezondheidsraad becijferde in november dat er in Nederland nog altijd tussen de 230.000 en 460.000 mensen zijn die water uit loden waterleidingen drinken. Van hen zijn er tienduizenden jonger dan acht jaar. Zelfs kleine hoeveelheden lood kunnen al erg schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij zuigelingen en kinderen tot zeven jaar kan het blijvende hersenschade veroorzaken. Voor volwassenen kan lood leiden tot een verhoogde hartslag en nieraandoeningen.