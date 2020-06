Transavia-klanten kunnen nu toch hun voucher inwisselen voor geld

Transavia-toestel staat klaar bij Eindhoven Airport (foto: Hans Janssen).

Klanten van Transavia die een voucher hebben gekregen vanwege het uitvallen van een vlucht door de coronacrisis, kunnen deze omruilen voor geld. Ook klanten die voor 15 mei een ticket hadden geboekt, kunnen de ontvangen voucher inwisselen voor contanten.

ANP/Rebecca Seunis Geschreven door

Over de vouchers kwamen veel klachten binnen bij Omroep Brabant. Zo kon Wilma uit Den Bosch haar vlucht niet omboeken en viel daardoor de vakantie in het water. Ze noemde de vouchers zelfs oplichting: "Ze laten mensen tickets kopen, om die vervolgens om te zetten in vouchers. Ik wil mensen waarschuwen om die tickets niet te kopen, want je wordt gewoon opgelicht."

Ook bij de consumentenbond kwamen veel klachten binnen over annuleringen van vliegreizen bij Transavia, die zeer kort volgden op de boekingen door klanten. Volgens de belangenvereniging is dat in strijd met de Europese regels.

'Kan langer duren'

Transavia belooft op korte termijn te antwoorden op de brief van de Consumentenbond die tekst en uitleg wil. De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat gezien de omvang van de crisis en het aantal annuleringen, het langer duurt dan normaal om de transacties te verwerken. Transavia vliegt vanaf Eindhoven naar verschillende Europese steden. Ook bij KLM en Air France wordt de versoepelde regeling van kracht.

In het geval van annuleringen van vluchten door Transavia, Air France of KLM kunnen klanten nu kiezen tussen het boeken van een nieuwe vlucht, een voucher of een cash terugbetaling, ongeacht de annuleringsdatum van hun vlucht. Voor mensen die kiezen voor een voucher, betekent dit dat de waarde daarvan met maximaal vijftien procent wordt opgewaardeerd. Die regeling blijft bestaan. Alle vouchers zijn geldig tot eind 2021.