Vrouw vindt dode muis in plakjes in het brood, Albert Heijn voert extra controles uit

1/2 Een muisje in plakjes door het brood (foto: via Facebook).

Geen gestampte muisjes, maar een gesneden muisje. Dat zat er in het brood dat een Helmondse bij de Albert Heijn had gekocht. De supermarktketen laat weten direct extra controles te hebben uitgevoerd bij de leverancier van het brood.

"Mijn zoontje wilde boterhammen gaan smeren, maar kwam met een vreemde vies ruikende boterham naar mij toe", zo beschrijft de vrouw het voorval op Facebook. "Later bekeek ik het gesneden brood nog eens goed. Ik was bijna flauwgevallen, ik werd echt licht in mijn hoofd. Meteen daarna moest ik overgeven", zo schrijft ze.

Taart Haar zoontje heeft het brood niet gegeten, wel ging ze ermee terug naar de supermarkt. Daar werd haar naar eigen zeggen 'een taart' aangeboden om het leed te verzachten. Maar de trek was haar inmiddels vergaan. Wel heeft ze later telefonisch melding gemaakt van de vondst van de muis, zo meldt ze.

Een woordvoerster van de supermarktketen zegt net zo geschrokken te zijn geweest van de kwestie als de vrouw in Helmond die de bewuste muis in haar brood vond. "We hebben met de leverancier gesproken om te achterhalen hoe het heeft kunnen gebeuren. Verder worden diverse preventieve maatregelen getroffen om last van ongedierte te beperken. "