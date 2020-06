Bolwerk Sint Jan in Den Bosch valt op in Europa: het unieke gebouw is genomineerd voor een prijs

Waar vroeger de stadsmuren en stadspoort van Den Bosch stonden, staat nu het Bolwerk Sint Jan. Als bezoekerscentrum voor toeristen die naar Den Bosch komen, als horecagelegenheid aan de oever van de Sint-Janssingel en als plek waar je de restanten van de stadsmuren kunt bekijken. Het bolwerk is nu genomineerd voor een Europese erfgoedprijs.

Op het dak van het Bolwerk aan de Sint Janssingel is een klein stadsparkje aangelegd en bij het Bolwerk is ook de aanlegsteiger voor rondvaartboten.

Huibert Crijns is als medewerker van de afdeling erfgoed nauw betrokken bij het Bolwerk Sint Jan. Hij snapt wel waarom dit project ook internationaal is opgevallen: "We staan hier tussen de geschiedenis van deze stad. Je waant je in de tijd van kunstenaar Jeroen Bosch, maar daarnaast is het ook een moderne en sfeervolle ontmoetingsplek. Verder hebben we wat innovatieve technieken toegepast."