Coronaproof naar het bordeel: in dit sekspoppenhuis kun je nu al helemaal losgaan

Ilona Janssen tussen 'haar dames'. (foto: Eva de Schipper)

"Het intieme contact wat al weken, misschien zelfs al maanden, gemist wordt is nu weer beschikbaar", zo luidt de slogan van het sekspoppenbordeel van Ilona Janssen in Eindhoven. Met haar plastic dames wil Janssen (37) de seks terugbrengen in het leven van mensen die nu rondlopen met seksuele behoeften waar ze niets mee kunnen. "De tranen en de twinkeling in de ogen van mensen die het echt hard nodig hebben. Daar doe ik het voor."

Nu alle seksclubs zeker nog tot september dichtblijven, is er een grote groep mensen die met seksuele frustraties lopen die ze nergens kwijt kunnen. Voor die groep, maar ook voor ieder ander die er behoefte aan heeft, bedacht Ilona haar sekspoppenhuis. In Club Doll Verhuur aan de Eindhovense Leenderweg kun je uren 'spelen' met je sekspop. "Maar mensen kunnen ze natuurlijk ook huren of kopen voor thuis, bijvoorbeeld als extra vrouw bij een trio."

Hoe werkt dat: spelen met een sekspop? Ilona legt het uit...

Twinkeling in de ogen

Twee jaar geleden ging de 37-jarige Eindhovense al langs bij verschillende zorgcentra. "Die verzorgingshuizen stonden er heel erg voor open, maar het was nog een te groot taboe om het aan familieleden van de bewoners te verkopen."

Ilona hoopt met haar club die drempel te verlagen. "Ik vond het een heel mooi idee om een kwetsbare groep te helpen: mensen met een beperking, jongeren die een auto-ongeluk hebben gehad of eenzame ouderen. Veel van hen hebben gewoon echt geen andere mogelijkheden. Zo'n pop kan niet alleen hun behoeftes bevredigen, maar onze robotpoppen kunnen ook een maatje zijn."

"Iedereen vindt het in het begin heel spannend. Maar daarna zeggen ze eigenlijk allemaal: 'Het voelt net echt!'" Ilona krijgt alleen maar positieve reacties van klanten. "De tranen en de twinkeling in de ogen van mensen die het echt hard nodig hebben. Dat zijn de mooiste reacties omdat zij er echt van genieten," aldus Ilona. "Dat is echt bijzonder."

Geen taboe meer

En als in september de dames van vlees en bloed weer aan de slag mogen? "Dan worden mijn dolls niet vervangen", lacht ze. "Ik wil uiteindelijk met de robotpoppen langs verzorgingshuizen. Het is nu nog een taboe, maar dat moet snel veranderen."

Wie met de poppen wil 'spelen' moet wel vooraf een afspraak maken. "Maandag is pas de officiële opening, maar ik heb nu al heel aanvragen ontvangen."