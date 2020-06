Politie doet inval in loods in Nistelrode: pillenmachine en mdma gevonden

De politie is bezig met een onderzoek in Nistelrode (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties).

In een loods in Nistelrode is donderdagmiddag mdma, een grondstof voor xtc, gevonden. Ook zijn er twee mannen aangehouden, zo meldt de politie.

In het pand aan de Grote Heide werd ook een tabletteermachine ontdekt. Hiermee kunnen pillen worden gemaakt.

Het is nog onbekend waar de arrestanten vandaan komen en waarvan ze precies worden verdacht. Evenmin is duidelijk hoeveel drugs er in beslag zijn genomen. Dat moet duidelijk worden als het bedrijfspand helemaal is ontmanteld.