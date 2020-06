Medewerkster (58) kon ongestoord vijf jaar lang haar eigen baas voor miljoenen duperen

De vrouw ging vijf jaar lang geraffineerd te werk (foto: rechtbank Den Bosch).

Een vrouw uit Sint-Oedenrode moet drie jaar de cel in, omdat ze volgens de rechtbank in Den Bosch haar voormalige werkgever voor twee en een half miljoen euro heeft opgelicht. Ze heeft dit ruim vijf jaar lang ongestoord op de financiële afdeling van een bedrijf in Veldhoven kunnen doen.

Volgens de rechter leefde ze op grote voet op kosten van de zaak. De vrouw heeft nog niets van het verduisterde geld terugbetaald aan de onderneming.

Eerder veroordeeld

Bij het bepalen van de straf heeft de rechter meegenomen dat de vrouw nog geen twee jaar geleden door het gerechtshof in Den Bosch voor een vergelijkbaar delict is veroordeeld. Ook werd het haar zwaar aangerekend dat ze pas met haar criminele praktijken is gestopt nadat anderen hadden ingegrepen. Bij het doorlichten van de bankgegevens en de crediteurenadministratie werd ontdekt wat de 58-jarige Rooise allemaal had aangericht.

De vrouw maakte ernstig misbruik van haar positie en het vertrouwen dat haar werkgever in haar mocht stellen, zo meent de rechter. Volgens hem handelde ze zeer geraffineerd en doelbewust. Met al het geld dat ze tussen maart 2014 en eind september vorig jaar verduisterde, heeft ze diverse luxe aankopen voor zichzelf en anderen gedaan.

Vervolg bij burgerrechter?

Als het aan het bedrijf in Veldhoven en het Openbaar Ministerie had gelegen, dan had de rechter de vrouw ook verplicht ruim 2,1 miljoen euro aan schadevergoeding te betalen. Volgens de rechtbank kan dit beter aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd.

De rechter was het wel met justitie eens dat de vrouw ook nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van dertien weken moet uitzitten. De advocaat bepleitte 24 maanden cel, waarvan een deel voorwaardelijk. Hij wilde hiermee onder meer voorkomen dat zijn cliënte te lang last zou kunnen hebben van het in zijn ogen ‘huidige zwaardere gevangenisregime vanwege COVID-19.’ De rechter heeft hier geen boodschap aan.