Vlakbij winkelcentrum Hoge Vucht in Breda is donderdagavond mogelijk iemand bedreigd met een vuurwapen. De politie doet ter plekke onderzoek naar het incident.

Volgens een ooggetuige is één man gearresteerd. De Molstraat was afgezet en de politie was met veel mankracht aanwezig. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.