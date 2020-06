Brabant maakt zich op voor onweersbuien met hagel en fikse windstoten

Bliksem boven Heusden (archieffoto: Paul Begijn).

Weerdiensten waarschuwen vrijdag voor fikse onweersbuien, met name in het westen van de provincie. Er is volgens Weerplaza kans op blikseminslag, hagel en windstoten. Het KNMI heeft 'code geel' afgegeven. De waarschuwing geldt vanaf vijf uur 's middags tot twee uur 's nachts.

Vandaag en morgen is het zomers warm met op veel plaatsen maxima van 25-28 graden. Maar dat betekent ook onweer, zeker later vandaag.

Buien, onweer, hagel en wind

De meest pittige exemplaren vallen, zoals het er nu voorstaat, 's middags in het westen van Brabant. Later vanavond, wanneer de temperatuur al dalende is, neemt ook elders in Brabant de kans op buien toe, maar waarschijnlijk minder pittig.

De heftigste buien vallen in de late middag of vroege avond. ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur.

Natte zomer

En met onweer valt natuurlijk regen. Daarmee lijkt (helaas) het startpunt van een bredere zomertrend te zijn ingezet, want de eerste helft van de zomer wordt er meer regen verwacht dan normaal.