Rinus moest duizenden moedernertsen en hun pups ruimen: 'Een van de zwartste dagen uit mijn leven'

Rinus bij zijn lege nertsenstal (foto: Imke van de Laar).

Alle besmette nertsenhouderijen zijn deze week geruimd. In onze provincie gaat het om elf bedrijven, waaronder dat van Rinus Janssen uit Landhorst. Hij blikt terug op een loodzware week.

Zichtbaar aangeslagen loopt Rinus door zijn lege stallen. Een paar dagen geleden zaten hier nog 5500 nertsen met elk vier of vijf jongen. "Het is een groot drama. Hier hadden de pups moeten zitten. Maar nu is het helemaal leeg en stil. Nu ik hier sta komt pas echt de klap."

Bekijk hier het verhaal van Rinus in zijn lege stallen:

Dinsdag werd het bedrijf van Rinus geruimd. Tot zijn grote verbazing bleken zijn dieren besmet met het coronavirus. "Twee nertsenhouderijen in de straat waren al besmet. Maar aan mijn dieren was nauwelijks iets te merken. Ik ben zelf ook niet ziek geweest."

Traantjes gelaten

De klap was dan ook groot toen hij te horen kreeg dat de dieren geruimd moesten worden. Dinsdagochtend in alle vroegte begon de ruiming. En dat viel Rinus zwaar. "Het is een van de zwartste dagen uit mijn leven. Ik heb 38 jaar met hart en ziel aan mijn bedrijf gewerkt. En nu is het in een paar dagen weg. Ik heb wel wat traantjes gelaten."

In deze stallen zaten honderen nersten (foto: Omroep Brabant).

Steun en hulp

Na de ruiming van zijn eigen bedrijf was het nog niet klaar voor Rinus. De hele week heeft hij nog geholpen met het ruimen van besmette bedrijven van zijn collega’s. In Landhorst, waar in totaal vier nertsenhouderijen besmet bleken. Maar ook daarbuiten. Rinus legt uit: "Ik denk dat ik op wel zes bedrijven heb geholpen. We steunen en helpen elkaar en daar ben ik heel dankbaar voor."

Vrijdagochtend was Rinus nog aan het ruimen op een bedrijf in Limburg. Dat is voorlopig de laatste. Maar Rinus vreest dat het nog niet klaar is. "Ik denk dat ik binnenkort wel weer wat telefoontjes kan verwachten van bedrijven die geruimd moeten worden. Want we zijn er denk ik nog niet."

Kritiek

Rinus en zijn collega-nertsenhouders kregen de afgelopen tijd veel kritiek over zich heen. "Ik heb een dikke huid. Maar nu kregen we verwensingen zoals 'ik hoop dat je zelf corona krijgt' of 'krijg een tumor'. Dat hakte er wel in hoor."

Ook vinden sommige mensen het hypocriet dat de nertsenhouders treuren tijdens de ruimingen, terwijl ze de dieren uiteindelijk toch zouden doden om hun vacht. Rinus legt uit: "Dat gebeurt normaal in november, met volwassen nertsen. Maar dit zijn pups. Het is voor ons nertsenhouders verschrikkelijk om die jonge diertjes te moeten doden."

Toekomst

De geruimde bedrijven blijven een paar maanden leeg staan, om er zeker van te zijn dat het virus niet meer aanwezig is. En vanaf 2024 is het houden van nertsen sowieso verboden. De meeste partijen in de Tweede Kamer zien het dan ook niet zitten dat nertsenhouderijen na een ruiming opnieuw hun stallen gaan vullen. Toch hoopt Rinus volgend jaar weer volle stallen te hebben. "Ja, dat hoop ik echt. Maar het is aan de politiek. Ik denk dat het heel moeilijk zal worden."