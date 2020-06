Ruim 570.000 nertsen geruimd op alle met corona besmette fokkerijen

Een nerts op een farm (foto: Flickr).

Alle met het coronavirus besmette nertsenbedrijven in onze provincie zijn geruimd. Dit laat een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vrijdagochtend weten. In totaal zijn ruim 570.000 dieren in Brabant en Limburg geruimd. Ruim 480.000 daarvan waren pups.

Het gaat dan in totaal om elf bedrijven in Oost-Brabant. Zaterdag werd in Deurne begonnen met het ruimen van het eerste bedrijf. Vrijdag was een bedrijf in het Limburgse Castenray, vooralsnog, als laatste aan de beurt. Ook in Noord-Limburg werden tot nu toe namelijk op twee nertsenbedrijven coronabesmettingen ontdekt. Het totaal aantal besmette nertsenbedrijven in Nederland staat daarmee op dertien.

De elf Brabantse bedrijven zijn verdeeld over de volgende plaatsen: Milheeze (2), De Mortel (1), Beek en Donk (1), Deurne (1), Landhorst (4), Gemert (1) en Volkel (1).

Ruiming zaterdag begonnen

De ruiming van nertsenfokkerijen waar het coronavirus heerst, begon zaterdag op het bedrijf van Huub Kuijpers in Deurne. Het ruimen van de negenduizend dieren, volwassen nertsen en pups, deed de nertsenhouder zelf. Zoals dat ook bij de andere bedrijven is gebeurd. Zo wilde de beroepsgroep het namelijk.

Het ruimen van de nertsen was een tijdrovende klus. De nertsen worden in kleinere aantallen vergast in een kleine bak. Na tien seconden zijn de nertsen al bewusteloos. Het duurt ongeveer tien minuten voordat ze volledig het leven laten. De dieren zijn afgevoerd naar destructiebedrijf Rendac in Son.

Totaal aantal?

Hoeveel nertsen er nu in totaal zijn afgemaakt, kon een woordvoerder van de NVWA vrijdagochtend nog niet zeggen. Waarschijnlijk wordt over dat aantal later vrijdag meer duidelijk, zo geeft ze aan.

Hoe nu verder?

De geruimde bedrijven staan nu enkele maanden leeg, om zo te garanderen dat er geen virus meer aanwezig is. Pas daarna mogen nertsenhouders weer nieuwe dieren houden. In 2013 is besloten de pelsdierhouderij per 2024 sowieso te verbieden. De meeste partijen in de Tweede Kamer zien het dan ook niet zitten dat nertsenhouderijen na een ruiming opnieuw de stallen met nertsen kunnen vullen.

Maar of de eigenaren van die bedrijven vervolgens moeten worden gecompenseerd, en zo ja met welk bedrag, daarover lopen de meningen uiteen.

