Ruiming nertsenfokkerijen waar coronavirus heerst is begonnen: 'Verschrikkelijk maar noodzakelijk'

De ruiming van nertsenfokkerijen waar het coronavirus heerst, is zaterdagochtend om zeven uur begonnen. De fokkerij van Huub Kuijpers in Deurne is als eerste aan de beurt. De rest volgt de komende dagen.

Het ruimen van de negenduizend dieren - volwassen nertsen en pups - doet de nertsenhouder zelf. Ook bij de andere besmette fokkerijen zal dit het geval zijn. Dat wil de beroepsgroep. De Raad voor Dierenaangelegenheden stuurt een dierenwelzijncommissie naar Deurne. Die checkt of de dieren niet onnodig lijden.

Koolmonoxideslang

De nertsen bevinden zich in losse schuren. Die staan naast elkaar. In die schuurtjes staan lange rijen kooien, aan een lange gang. "Een grote container op wielen wordt door iedere schuur heen gereden", vertelt Benno Bruggink van de NVWA. "De dieren worden uit hun kooien in die kar gestopt en de containers worden vervolgens afgesloten. Daar wordt dan een koolmonoxideslang op aangesloten en dan duurt het enkele seconden voordat de dieren overlijden. Hier is altijd iemand bij aanwezig die vakbekwaamheid is in het doden van dieren. "

In elke kooi zit volgens Bruggink een moederdier met pups. "Die pups zijn in april geboren. Een nertsenhouder doodt een keer per jaar volwassen dieren, maar ik kan me voorstellen dat je toch veel moeite hebt met het zetten van de koolmonoxidekraan op die jonge dieren. Daarom begeleiden wij dit proces vanuit de NVWA."

De nertsen worden uit de schuren in Deurne gehaald (foto: Eva de Schipper).

Noodzakelijke stap

Na het ruimen van de diertjes wordt het bedrijf zondag gereinigd en ontsmet. Daarna moet de fokkerij een aantal weken dicht. "De fokkerijhouder moet daarna zelf aantonen dat het virus niet is teruggekomen", vertelt de NVWA-woordvoerder. Hij gaat er vanuit dat het ruimen de hele dag zal duren.

"Het is altijd verschrikkelijk om te zien om te zien dat je grote aantallen dieren doodmaakt en naar een destructor afvoert", benadrukt Bruggink. "Maar vanwege de gezondheid voor mens en dier is dit een noodzakelijke stap."

Spoedzaak

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren probeerden dit vrijdag via een spoedzaak nog te voorkomen, maar de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) wees dat verzoek af.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat eerder deze week het besluit tot het vernietigen van de pelsdieren nam, had aangedrongen op een snelle uitspraak om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met ruimen. Het ministerie vreest namelijk wanordelijkheden en wil om die reden snel tot ruiming overgaan, zei de advocaat van het ministerie vrijdag tijdens de spoedzitting .

Weinig oog voor dierenwelzijn

Animal Rights en Bont voor Dieren vinden dat het ministerie te weinig oog heeft voor het dierenwelzijn en dat het ministerie moet kiezen voor het isoleren van de bedrijven. Ze vinden dat er geen juridische gronden zijn om de nertsenbedrijven te ruimen.

De eerste nertsenfokkerij die geruimd wordt, is die in Deurne (foto: Eva de Schipper).

De in totaal om tien besmette vestigingen bevinden zich naast Deurne in Beek en Donk, De Mortel, Gemert, Landhorst, Milheeze en het Limburgse Ysselsteyn. De nertsenfokkers zelf leggen zich neer bij de ruiming van hun bedrijven. "Ik had ook niet verwacht dat de rechter anders zou beslissen", reageerde directeur Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) vrijdagavond. "Ik snap echt niet wat die paar activisten wilden bereiken." De nertsensector was vrijdag niet aanwezig bij de zitting.

Vergassen

De pelsdieren zullen worden vergast. Daarna worden de stallen leeggehaald en worden de dode diertjes naar Rendac, het destructiebedrijf in Son, gebracht.

