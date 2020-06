'Dit is slikken', buurt leeft mee met nertsenfokker in Deurne wiens dieren geruimd worden

"Het is een zwarte dag", zo verzucht een van de mensen die Huub Kuijpers zaterdag helpt bij het ruimen van de negenduizend nertsen op zijn bedrijf in Deurne. Dit gebeurt omdat bij de dieren op dit bedrijf het coronavirus werd vastgesteld. De komende dagen worden ook negen andere nertsenfokkerijen waar het virus werd vastgesteld geruimd.

'Dit is zijn passie'

Een buurman van Kuijpers noemt het ruimen van de nertsen 'verschrikkelijk voor die man'. "Echt sneu dat hij de eerste is bij wie dieren geruimd worden. Hij zal dit met een heel gemengd, dubbel gevoel doen. Dit is de passie van die man. Deze beestjes zijn z'n lust en zijn leven. Maar de coronacrisis moeten we serieus nemen.”