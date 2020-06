Geliefde André uit Boekel overleed binnen 12 uur aan corona: 'Hij werd met de minuut slechter'

André van Zutven overleed op 67-jarige leeftijd (foto: Jos Verkuijlen).

Bijna iedereen kende André van Zutven wel, fietsend op zijn driewieler met oranje vlaggetje door Boekel. Op 19 maart overleed hij als een van de eersten in Boekel aan de gevolgen van het coronavirus. André had een verstandelijke beperking. Hij werd 67 jaar. Zijn zes broers en zussen blikken terug op zijn leven en een moeilijke tijd.

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zijn de hele maand juni in deze gemeente. Ze brengen verhalen over de gaten die in het dorp zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

In deze video zie je het levensverhaal van André vertelt door zijn broers en zussen:

Wachten op privacy instellingen...

De laatste twaalf jaar van zijn leven woonde hij in een aanleunwoning bij woonzorgcentrum Sint Petrus. "Daar had hij echt zijn eigen gedoetje", vertelt zus Petra. "Hij ging daar dan 's ochtends koffie drinken met al die oude mensen. Dat was super."

Ik heb geen corona.

"Hij had een paar dagen longontsteking", vertelt broer Wim. "Daar is de huisarts bij geweest." Zus Petra: "Op de dag dat hij is opgenomen heb ik hem 's ochtends nog gebeld. 'André, hoe is het met jou? Mwa, gaat wel. Dan kom ik straks wel even op de koffie.' Rond halfdrie werd ik gebeld door zijn verzorgende. Die zeiden: 'We hebben de huisarts gebeld, want André is echt ziek'."

André met zijn broers en zussen (foto: familie van Zutven)

Petra is meteen naar André toe gegaan. Hij had hoge koorts. Er is meteen een ambulance gebeld. De angst voor corona was er meteen. "Hij zei gelijk: 'Ik heb geen corona'", vertelt Petra. "Hij was er bang voor. Hij wist dat als je corona had, dan moest je in isolatie. Hij was doodsbang voor die isolatie. Een paar weken hiervoor had hij het norovirus gehad en moest hij twee weken op zijn kamer blijven. Dat vond hij verschrikkelijk."

Binnen twaalf uur van ziek, naar echt ziek, naar overleden.

André werd naar het ziekenhuis in Helmond gebracht. "Daar werd al heel snel duidelijk dat het een heel moeilijk verhaal zou worden", vertelt Wim. "Je zag hem met de minuut slechter worden", vult Petra aan. Daar zeiden ze tegen me: 'Als iemand van de familie hem nog wil zien, moet je nu bellen. We denken dat hij over drie uur niet meer leeft'. Ik dacht: 'wat gebeurt hier!'"

Laatste uren van André

Alle broers en zussen zijn nog bij hem geweest. Ze hebben gewaakt in de laatste uren van zijn leven. Dat kon, André was op dat moment nog de enige patiënt op de corona-afdeling van het ziekenhuis in Helmond. De volgende ochtend vroeg is André overleden. "Dat is zo onwerkelijk", zegt Petra. "Binnen twaalf uur is hij van ziek, naar echt ziek naar overleden gegaan. Dit kan je bijna niet bevatten."

Voor de broers en zussen volgt een moeilijke taak. Hoe doe je een uitvaart voor iemand waar bijna niemand bij kan zijn, maar waar iedereen afscheid van wil nemen?

In deze video zie je hoe de familie de uitvaart van André geregeld heeft:

Wachten op privacy instellingen...

We laten het graag aan je weten als we een nieuw artikel hebben over Boekel. Klik hier om je te abonneren op de nieuwsbrief. Alle verhalen vind je op onze themapagina.