Zwaar vuurwerk blaast raam uit huis in Waspik, gezin met twee kinderen schrikt wakker van explosie

Foto: archief

Het moet een enorme knal zijn geweest: het raam aan de straatkant van een huis in Waspik is in de nacht van donderdag op vrijdag vernield door zwaar vuurwerk. Door de kracht van de explosie barstte ook de ruit aan de achterkant van de woning en de voorruit van de bestelbus die op de oprit stond.

Janneke Bosch Geschreven door

De bewoners van het huis aan de Haverkamp, een man, vrouw en twee kinderen, bleven ongedeerd. Ze zijn wel erg geschrokken.

Rond tien over halfeen in de nacht schrok de man wakker van een harde knal. Hij zag de woonkamer en gang helemaal vol staan met rook. Het rook er naar verbrand hout. Buiten zag hij dat het raam van de woning was opgeblazen.

Poging tot doodslag

De bewoner heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag en vernieling. Hij heeft geen idee wie er verantwoordelijk kan zijn voor de explosie.

De politie doet forensisch onderzoek en heeft ook een buurtonderzoek gedaan. Er wordt gezocht naar getuigen van de knal.