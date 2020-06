Man (27) heeft 124.000 euro in verborgen ruimte van auto liggen

Archieffoto

Een 27-jarige automobilist uit Oosterhout is woensdag aangehouden op A4 bij Delft. In een verborgen ruimte van de auto vond de politie 124.000 euro aan contanten. Dat gebeurde tijdens een controle op drie snelwegen. In totaal hebben medewerkers van de Dienst Infrastructuur bijna 240.000 euro contant geld in beslag genomen. Drie automobilisten zijn aangehouden, meldt de Landelijke Eenheid.

De Oosterhouter werd langs de kant van de weg gezet omdat hij voorkwam in de politiesystemen. De verborgen ruimte kwam bij de controle aan het licht. Later werd in het huis van de man nog eens vierduizend euro in beslag genomen.

Verborgen ruimte

Bij controles op de A2 bij Nederweert en de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht werden nog eens twee verdachten opgepakt. In de auto van een 36-jarige in België woonachtige Nederlander vond de politie 23.000 euro. In een ruimte in de auto van een 20-jarige Rotterdammer lag negentigduizend euro verstopt.