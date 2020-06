Een pincet een spatscherm: zo reiken pastoors zondag de hostie uit in de kerk

Pastoor Maickel Prasing reikt vanaf zondag de hostie uit met een plastic scherm ertussen (foto: Erik Peeters). De hostie mag niet met de handen aangeraakt worden (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige 1/2 Pastoor Maickel Prasing reikt vanaf zondag de hostie uit met een plastic scherm ertussen (foto: Erik Peeters).

De pincetten liggen klaar en de pastoors hebben flink geoefend. Gelovigen kunnen zondag weer ter communie gaan in de katholieke kerken. De kerkgangers krijgen de hostie uitgereikt van de pastoor die achter een doorzichtig scherm staat. Zo ook in de Jacobus de Meerderekerk in Fijnaart. Vrijwilligers hebben met wat huisvlijt zelf een hoestscherm in elkaar gezet.

Het uitdelen van de hosties met een pincet vergt wat handigheid. Zo ondervond pastoor Maickel Prasing. “Het is best een gedoe zeker voor oudere priesters of gelovigen die mogelijk een beetje trillen met hun handen. Maar het is niet anders, we moeten er nu eenmaal alles aan doen om besmetting te voorkomen.”

Pastoor Maickel Prasing oefent nog heel even de hostie-uitreiking voor zondag:

Wachten op privacy instellingen...

Rondom de eucharistieviering gelden nog steeds allerlei voorzorgsmaatregelen. Zo mogen er nog steeds maar dertig mensen in de kerk. Ze moeten zich van tevoren aanmelden en binnen onderling afstand houden. Voor de communie-uitreiking moet de pastoor zijn handen ontsmetten.

Dit gaat in tegen de bedoeling van de heilige communie.

Prasing blij dat hij weer de hosties mag uitreiken. Tegelijkertijd geeft de manier waarop hem een dubbel gevoel: “Natuurlijk mensen hebben het gemist en kijken ernaar uit. Maar dit gaat eigenlijk in tegen de bedoeling van de heilige communie. Tegen de gemeenschap die het hoort te zijn. Je deelt iets met elkaar en dat is lastig met een scherm ertussen.”

De hosties worden met een pincet uitgereikt (foto: Erik Peeters).

Toch verwacht de pastoor dat hij zijn pincet nog wel een tijdje zal moeten blijven gebruiken. “Ik heb een aantal nieuwe pincetten besteld die wat breder zijn. Bovendien heb ik voor de zekerheid een opvangbakje zodat de hosties niet op de vloer vallen wanneer ik misgrijp.”